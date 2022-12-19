Москва, 19 декабря, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Эксперты агентства Bloomberg прогнозируют, что после завершения зимнего периода и истощения накопленных запасов поставленного из России газа Европейский союз ждет еще более сильный энергетический кризис, чем прежде, и это действительно так, поскольку ЕС придется переключиться на поставки более дорогих энергоресурсов из Норвегии и других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«После исчерпания тех запасов газа, которые были получены от России и закачаны в хранилища в 2022 году, их придется замещать из более дорогих источников, — сказал Колганов. — Соответственно, это приведет к росту средней стоимости энергетических ресурсов. Поскольку поставки из России в значительной степени перекрыты, то доля поставок российского газа на европейский рынок очень сильно сократилась. Поэтому в структуре цены будут преобладать более дорогие поставки — из Норвегии, с Ближнего Востока и из США. Так что в 2023 году рост энергетических издержек неизбежен».

Экономист уточнил, что спустя какое-то время европейская экономика адаптируется к более высоким ценам.

«Но эта адаптация произойдет за счет снижения конкурентоспособности европейской экономики на мировом рынке. То есть упадет доля ЕС в мировом ВВП, в мировом экспорте, и, вероятно, часть европейских компаний предпочтут покинуть территорию Европы и переместиться в зоны с более низкими энергетическими издержками», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, потери европейских стран из-за отказа от российского газа достигли около 1 трлн долларов.