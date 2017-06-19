Минск, 19 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. По итогам 2022 года Внутренний валовый продукт (ВВП) Белоруссии может сократиться на 4,6%. Такого мнения придерживаются эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

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В обзоре, опубликованном 19 декабря говорится, что в ноябре ВВП страны сократился на 4,7%, а по итогам 2022 года сократится на 4,6%. Снижение показателя объясняется адаптацией экономики к новым условиям, спадом выпуска продукции в обрабатывающей промышленности, а также «падением в IT-секторе».

Эксперты также отметили снижение инвестиционной и потребительской активности. В ноябре капитальные вложения сократились на 25,3%, инвестиции в оборудование и транспортные средства упали на 42,2%.

Согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Белоруссии, ВВП должен вырасти на 2,9%. В 2023 году темпы роста ВВП, как ожидается, составят 3,8%.

По мнению экспертов Евразийского банка развития, в 2023 году ВВП страны вырастет на 0,3%.