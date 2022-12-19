Жителя Севастополя осудили на 12 лет колонии за государственную измену
Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева
Севастополь, 19 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии жителя Севастополя Евгения Петрушина за госизмену в пользу военной разведки Украины, сообщили 19 декабря в пресс-службе ФСБ.
Отмечается, что мужчина приговорен к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в 100 тыс. рублей и ограничению свободы на один год после освобождения.
Суд установил, что Петрушин по заданию киевской разведки в 2020–2021 годах собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель города Абакан, который пытался вступить в ряды боевиков киевского террористического режима, был задержан в аэропорту Красноярска за покушение на государственную измену. Мужчина пытался уехать в одну из стран СНГ для вступления в ряды киевских боевиков.
Читайте также: ФСБ задержала в Красноярске жителя Абакана, пытавшегося вступить в ВСУ