Севастополь, 19 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии жителя Севастополя Евгения Петрушина за госизмену в пользу военной разведки Украины, сообщили 19 декабря в пресс-службе ФСБ.

Суд

«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина приговорен к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в 100 тыс. рублей и ограничению свободы на один год после освобождения.

Суд установил, что Петрушин по заданию киевской разведки в 2020–2021 годах собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель города Абакан, который пытался вступить в ряды боевиков киевского террористического режима, был задержан в аэропорту Красноярска за покушение на государственную измену. Мужчина пытался уехать в одну из стран СНГ для вступления в ряды киевских боевиков.

Читайте также: ФСБ задержала в Красноярске жителя Абакана, пытавшегося вступить в ВСУ