Москва, 19 декабря, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Первый полёт совершил модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М. Об этом 19 декабря сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

«В декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО «Туполев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лётчики выполнили манёвры, позволяющие проверить управляемость и устойчивость самолёта в воздухе, работоспособность двигателей, систем и бортового оборудования.

Ту-160М является самым крупным сверхзвуковым самолётом, а также самым тяжёлым боевым самолётом в мире. Он способен нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками.