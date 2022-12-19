Усовершенствованный ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт
Москва, 19 декабря, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Первый полёт совершил модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М. Об этом 19 декабря сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Иван Шилов ИА REGNUM
Ту-160
«В декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО «Туполев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лётчики выполнили манёвры, позволяющие проверить управляемость и устойчивость самолёта в воздухе, работоспособность двигателей, систем и бортового оборудования.
Ту-160М является самым крупным сверхзвуковым самолётом, а также самым тяжёлым боевым самолётом в мире. Он способен нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками.