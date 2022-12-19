Москва, 19 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия введут единый полис страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

Закон может быть принят в начале 2023 года, уточнил парламентарий.

«На заседание Парламентского собрания мы его вынесем в феврале–марте», — сообщил Пинский журналистам.

При этом, по его мнению, решение не приведет к росту стоимости ОСАГО.

Общий ОСАГО позволит автомобилистам не покупать дополнительную страховку для езды по территории Союзного государства.

Мобилизованные в Вооружённые силы РФ граждане имеют право досрочно отказаться от полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и вернуть часть страховой премии за неиспользованный период.