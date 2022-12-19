В ГД рассказали о сроках принятия закона об ОСАГО в Союзном государстве
Закон об общем для России и Белоруссии ОСАГО может быть принят в начале 2023 года
Москва, 19 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия введут единый полис страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия»).
Закон может быть принят в начале 2023 года, уточнил парламентарий.
«На заседание Парламентского собрания мы его вынесем в феврале–марте», — сообщил Пинский журналистам.
При этом, по его мнению, решение не приведет к росту стоимости ОСАГО.
Общий ОСАГО позволит автомобилистам не покупать дополнительную страховку для езды по территории Союзного государства.
Мобилизованные в Вооружённые силы РФ граждане имеют право досрочно отказаться от полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и вернуть часть страховой премии за неиспользованный период.