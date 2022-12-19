Москва, 19 декабря, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы, которые направлены на совершенствование правового статуса администраторов и аппаратов судов, оптимизацию их работы, а также исключение нормативного дублирования функций администратора и других сотрудников аппарата суда. Соответствующие законы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

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Принятие этих документов позволяет исключить неравномерное распределение обязанностей, а также изменить порядок назначения администратора суда.

Помимо этого, из функций администраторов гарнизонного военного суда, районных судов, постоянного судебного присутствия исключается ведение архива и статистики, организация судебного делопроизводства.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что на сегодняшний день очень большая нагрузка на судей и проблема её оптимизации остаются актуальными задачами.