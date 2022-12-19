Киев, 19 декабря, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Киеве повреждены несколько объектов критической инфраструктуры, 19 декабря заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

Gabriel Jorby Город без света

«Есть повреждения объектов критической инфраструктуры», — написал Кличко.

По его словам, сервисные службы начали работы по устранению проблем, после чего будут приняты меры по восстановлению подачи электроэнергии и отопления.

Ранее сообщалось о взрывах в одном из районов города и о введении экстренных отключений света.