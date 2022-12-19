Москва, 19 декабря, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Глава Минцифры Максут Шадаев принимает критику относительно долгого решения вопроса о проверках бизнеса, допустившего утечки персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

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«Количество утечек зашкаливает. Принимаю критику относительно долгого решения вопросов относительно вывода утечек персональных данных из-под моратория на проверки. У нас мораторий был введен указом президента, достаточно жестко, однозначно, и пока мы согласовали все эти условия», — пояснил Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике.

В ходе дискуссии глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») отметил, что в России с января по октябрь 2022 года зарегистрировано 429 с лишним тысяч преступлений с использованием IT-технологий, это меньше на 5,5% за аналогичный период 2021 года.

«Все равно это четверть от общего числа преступлений», — подчеркнул парламентарий.

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