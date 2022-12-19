Вена, 19 декабря, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Вене по подозрению в шпионаже в пользу России задержали гражданина Греции, сообщает 19 декабря газета Kronen Zeitung.

Victor Задержание

Отмечается, речь идет о «сыне дипломата», который якобы получал «миллионы» от властей России, в том числе во время спецоперации на Украине, за «взрывоопасную информацию».

Задержанному 39-летнему мужчину может грозить до пяти лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Швеции начался судебный процесс над двумя братьями, обвиняемых в предоставлении России секретной информации.

Представители обвинения считают, что один из братьев якобы работал информатором российской разведки и имел доступ к секретам правительства Швеции.

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