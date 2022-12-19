Санкт-Петербург, 19 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Органы СКР по Санкт-Петербургу предъявили обвинение мужчине, который избил свою бывшую жену и похитил у неё малолетнего ребенка, в отношении которого он был ограничен в родительских правах по решению суда. После похищения мужчина незаконно вывез мальчика в Курскую область, где целый год скрывал от матери и государственных органов.

Meelimello Похищение

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 декабря 2021 года в то время 49-летний мужчина, вопреки решению суда об ограничении его в родительских правах, около одного из домов по Суздальскому проспекту Петербурга напал на свою бывшую жену, не менее восьми раз ударил ее, самовольно забрал четырехлетнего сына и скрылся с ним с места происшествия.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о похищении человека и умышленном причинении легкого вреда здоровью, ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похитителя объявили в федеральный розыск.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 17 декабря 2022 года сотрудниками петербургского управления уголовного розыска обвиняемый был задержан в г. Железногорск Курской области, органами СКР по Санкт-Петербургу ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Ребенок передан матери.