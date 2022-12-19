Москва, 19 декабря, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге полковника Александра Савенкова в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Согласно опубликованным данным, полковник Савенков занимался обеспечением устойчивой помехозащищенной связи в районе одного из населенных пунктов. Спустя несколько дней в районе другого населенного пункта украинские боевики перешли в наступление, в результате которого была нарушена работа основного канала российской радиосети.

В ведомстве отметили, что полковник, проявив отвагу и профессионализм, наладил связь с командованием по резервным линиям в кратчайшие сроки. Савенков также лично вынес российских военных, попавших под минометный удар, в укрытие и оказал им первую медицинскую помощь.

Уточняется, что офицер был тяжело ранен в результате огня из реактивных установок HIMARS по позициям российских связистов, однако, несмотря на ранение и натиск противника, Савенков продолжил выполнять поставленную задачу. По данным министерства, благодаря устойчивой связи, установленной полковником, Вооруженные силы России смогли отразить наступление боевиков.