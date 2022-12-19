Траты жителей России на «новогодние» продукты выросли на 13%
Москва, 19 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Траты жителей России на самые популярные продукты для новогоднего стола увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек индекс».
«Средний размер трат на традиционные «новогодние» продукты в первой половине декабря составил 3 тыс. 595 рублей — на 13% (или 426 рублей) выше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.
Речь идёт, в частности, о таких продуктах, как майонез, крабовые палочки, красная икра, мандарины, консервированный горошек. В исследовании проанализированы обезличенные данные с 1,1 млн онлайн-касс в России.
Так, майонез в среднем подорожал на 17% — до 112 рублей, в натуральном выражении продажи выросли на 4%. Средний чек на консервированный горошек составил 91 рубль, увеличившись на 18%, объём продаж снизился на 10%. На крабовые палочки средний чек вырос на 10% — до 113 рублей, продажи снизились на 4%.
Продажи красной икры снизились на 12%, а средний чек за неё увеличился на 11% — до 2501 рубля. Штучные продажи мандаринов выросли на 26%, а средний чек увеличился на 25% — до 167 рублей.