Москва, 19 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Траты жителей России на самые популярные продукты для новогоднего стола увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек индекс».

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«Средний размер трат на традиционные «новогодние» продукты в первой половине декабря составил 3 тыс. 595 рублей — на 13% (или 426 рублей) выше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Речь идёт, в частности, о таких продуктах, как майонез, крабовые палочки, красная икра, мандарины, консервированный горошек. В исследовании проанализированы обезличенные данные с 1,1 млн онлайн-касс в России.

Так, майонез в среднем подорожал на 17% — до 112 рублей, в натуральном выражении продажи выросли на 4%. Средний чек на консервированный горошек составил 91 рубль, увеличившись на 18%, объём продаж снизился на 10%. На крабовые палочки средний чек вырос на 10% — до 113 рублей, продажи снизились на 4%.

Продажи красной икры снизились на 12%, а средний чек за неё увеличился на 11% — до 2501 рубля. Штучные продажи мандаринов выросли на 26%, а средний чек увеличился на 25% — до 167 рублей.