Вашингтон, 19 декабря, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Экономист Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, спрогнозировал затяжную и глубокую депрессию в мировой экономике в результате очень высоких объемов задолженности стран. Об этом пишет 19 декабря британская газета Financial Times.

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Рецессия будет не слабой и короткой, а глубокой и длительной, приводит издание слова экономиста.

Американский эксперт также отметил, что, несмотря на оптимистичные заявления руководства Великобритании, США и Евросоюза, во время экономического кризиса «мягкой посадки» ожидать не стоит.

Рубини подчеркнул, что в США наблюдается «самая высокая инфляция» за последние 60 лет, которая фиксируется на уровне в 7,1%, а безработица остается низкой, «всего 3,7%».

В связи с этим, считает эксперт, в этих условиях увеличение процентной ставки «не может закончиться мягкой посадкой».

По его словам, в странах Европы ситуация еще более опасная. Так, Великобритания «переживает стагфляцию», а Банк Англии прогнозирует экономический спад на протяжении «как минимум пяти последующих кварталов».

Рубин отмечает, что еще одним подтверждением его доводам о надвигающемся кризисе является то, что в мире «уже развязана третья мировая война».

Эксперт считает, что сейчас «всё будет иначе» — в отличие от минувших 75 лет.