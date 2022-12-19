Москва, 19 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге и в центральной части России, говорится в сообщении ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря», — говорится в сообщении.

Так, временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля 2022 года Росавиация закрыла для гражданских самолетов часть воздушного пространства юга и центра России из-за спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.

Ранее в Росавиации заявили, что прямые авиарейсы из России на сегодняшний день осуществляются в 22 страны.

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