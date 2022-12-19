Екатеринбург, 19 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Рейсовый пассажирский автобус загорелся на трассе Екатеринбург — Североуральск утром 19 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Цитата из видео Сгоревший автобус

ЧП произошло на 108-м километре дороги. Сообщение поступило в экстренные службы в 09:45 (07:45 мск).

До прибытия пожарных 24 человека самостоятельно эвакуировались из транспортного средства. Они уехали в пункт назначения попутным транспортом, информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что пожарные оперативно потушили огонь, но автобус сгорел полностью. Следователи устанавливают причину возгорания.