Москва, 19 декабря, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что похороны погибшего бойца ЧВК, бывшего заключенного Дмитрия Меньшикова должны быть организованы достойно как участника специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью. По-другому нельзя», — заявил Володин.

Так он отреагировал на обращение руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Спикер Госдумы подчеркнул, что «на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие».

«Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину», — заявил Володин, подчеркнув, что «на всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий».

Комитет Госдумы по обороне подготовит соответствующие предложения, добавил Володин.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился с открытым письмом на имя председателя Госдумы России Вячеслава Володина с просьбой прислать в Петербург чрезвычайную выездную комиссию для организации достойных похорон погибшего бойца ЧВК, бывшего заключенного Дмитрия Меньшикова.