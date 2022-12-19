Чикаго, США, 19 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили по шайбе. Также на счету Панарина два голевых паса.

Кроме того, в составе «Рейнджерс» отличились Филип Хитил, Каапо Какко, Джейкоб Труба, Винсент Трочек и Джонни Бродзински. У «Чикаго» гол забил форвард Филипп Курашев.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 41 очко. «Чикаго» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 18 очками.

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