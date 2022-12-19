Москва, 19 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. До $50 млрд может потребоваться на развитие отечественного разработчика и издателя видеоигр. Создание такого проекта обсуждает правительство России, пишет 19 декабря «Коммерсантъ».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Видеоигры

Издание ссылается на материалы к совещанию по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии, прошедшему в Минцифры в середине декабря. Речь идёт о новом федеральном проекте «Игровая индустрия будущего» и учреждении новой структуры «Росгейм».

Предполагается, что несколько участников рынка, объединившись в «Росгейм», будут восстанавливать и стабилизировать отрасль, разрабатывать и издавать игры, оказывать поддержку самым перспективным проектам.

В соответствии со «стабилизационным» сценарием «Росгейм» выведет Россию в двадцатку стран — разработчиков игр. На это потребуется $7 млрд до 2030 года.

«Амбициозный» сценарий, предполагающий «отраслевой прорыв», потребует уже $20 млрд, а «лидерский сценарий» — $50 млрд. В последнем случае, как предполагается, отечественные игры смогут конкурировать с лидирующими в мире проектами.

Курировать игровой проект будет, по данным издания, вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Средства, скорее всего, будут поступать из внебюджетных источников.

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