Роли, США, 19 декабря, 2022, 10:14 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Евгений Малкин

В составе «Каролины» шайбы забросили защитник Брэди Шей и нападающие Дерек Степан и Джордан Стаал.

В составе «Питтсбурга» точными бросками отметились форварды Рикард Ракелль и Брок Макгинн. Российский нападающий Евгений Малкин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Каролина» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 44 очка. «Питтсбург» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 40 очками.