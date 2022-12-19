Силы ЛНР за сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ
В ЛНР за сутки уничтожили до 75 киевских боевиков
Луганск, 19 декабря, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ, заявил 19 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, за сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ВСУ понесли большие потери в живой силе и военной технике.
Также силы ЛНР за сутки уничтожили один танк, пять бронетранспортёров, две артиллерийские установки и 17 единиц специальной автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что действующие на краснолиманском направлении в ДНР подразделения ВСУ поменяли тактику ведения атак и начали использовать для их проведения гражданские внедорожники.
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