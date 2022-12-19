Луганск, 19 декабря, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ, заявил 19 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

По его словам, за сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ВСУ понесли большие потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено: до 75 человек личного состава», — сказал Филипоненко.

Также силы ЛНР за сутки уничтожили один танк, пять бронетранспортёров, две артиллерийские установки и 17 единиц специальной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что действующие на краснолиманском направлении в ДНР подразделения ВСУ поменяли тактику ведения атак и начали использовать для их проведения гражданские внедорожники.

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