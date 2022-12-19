Москва, 19 декабря, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года. Об этом 19 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

По его словам, утром 19 декабря высота снежного покрова в столице России достигла отметки 34 см, что является самым высоким показателем этой зимы. Леус отметил, что таким образом обильные осадки в Москве повторили суточный рекорд по высоте снежного покрова, который был установлен 19 декабря 1941 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 декабря за минувшие сутки в Москве выпало 15 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы.

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