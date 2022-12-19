Донецк, 19 декабря, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Центр города Марьинки в Донецкой Народной Республике зачищен от боевиков ВСУ, сообщил 19 декабря временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«В самой Марьинке центр города зачищен от противника», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что те высотки, которые служили ВСУ «очень серьезным укреплением», практически находятся под контролем.

«Совсем небольшая часть Марьинки (осталась), где противник еще может удерживаться», — добавил он.

Напомним, ранее Пушилин сообщил об освобождении Марьинки на 80%.

Отметим, что в этом городе расположены позиции киевских боевиков, откуда ведутся артобстрелы Донецка.

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