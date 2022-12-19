Вашингтон, 19 декабря, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности, пишет Politico со ссылкой на чиновников Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

«В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью», — сообщили собеседники газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что кризис на территории Украины становится, без преувеличения, поворотным моментом в истории международных отношений.

Дипломат также указал на то, что администрация США полностью игнорирует озабоченности российской стороны, которые Москва не перестаёт доводить до Вашингтона по всем доступным каналам.

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