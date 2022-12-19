Вашингтон, 19 декабря, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Конгресс США, как полагают в Белом доме, намерен ослабить поддержку киевского режима. В связи с этим представители американской администрации ведут консультации с республиканцами, пишет издание Politico.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

В Республиканской партии, которая контролирует нижнюю палату Конгресса США, нет единства по вопросу о предоставлении помощи Украине. Чиновники из администрации США ранее предположили, что Конгресс будет замедлять «финансирование» по мере того, как СМИ перестанут уделять внимание конфликту на Украине.

Администрация президента США Джо Байдена настаивает на выделении Украине помощи в зимний период. Ради поддержки со стороны Конгресса чиновники ведут переговоры с умеренными республиканцами и лидером республиканского меньшинства в верхней палате Митчем Макконнеллом. Они выступают за дальнейшую помощь Киеву.

Представители американского министерства обороны, говорится в публикации, также вели переговоры с республиканцами.

Европе будет сложнее оказывать помощь Украине, считают в Белом доме. Виной тому европейский энергокризис, риски рецессии и новые наплывы беженцев. Кроме того, «позиция Зеленского начала испытывать терпение европейских лидеров», отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал украинский кризис поворотным моментом в истории международных отношений. По его словам, Белый дом постоянно «повышает ставки», отправляя Киеву всё более мощное оружие, то есть ведёт дело к эскалации.

Читайте также: Politico: Байден пока не намерен посещать Украину