Москва, 19 декабря, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei закроет в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования, сообщает «Коммерсант » со ссылкой на источники.

Kārlis Dambrāns Huawei

«С 1 января Huawei закрывает подразделение Enterprise Business Group», — пишет газета.

Отмечается, что подразделение отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов, в нем работали порядка 2 тыс. человек.

По словам источников, компания готова вернуться, если «активные боевые действия на Украине прекратятся».

Напомним, ранее стало известно, что китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно покинуть российский рынок.

Ранее газета The Washington Examiner со ссылкой на документы заявила, что члены Конгресса США от обеих партий принимают деньги от лоббистов китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei.

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