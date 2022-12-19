Бангкок, 19 декабря, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Корвет военно-морских сил Таиланда «Сукхотай» затонул в Сиамском заливе из-за шторма, идут поиски пропавших членов экипажа, сообщает 19 декабря агентство «Синьхуа».

Цитата из видео «Кадры гибели корвета «Сукхотай» в водах Сиамского залива» Тонущий корвет «Сукхотай»

Вечером 18 декабря вышла из строя электрическая система корабля. Корвет стал наполняться водой, накренился и затонул. На борту находились 106 членов экипажа.

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По состоянию на утро 75 моряков были спасены, поиски ещё 31 человека продолжались.

К тонущему кораблю были направлены три фрегата и два вертолёта с мобильными насосными установками, но помочь «Сукхотаю» они не смогли.

ЧП случилось в 32 км (20 милях) от пристани в районе Бангсафан в провинции Прачуапкхирихан. Военный корабль патрулировал акваторию.

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