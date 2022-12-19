Луганск, 19 декабря, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Действующие на краснолиманском направлении в ДНР подразделения ВСУ поменяли тактику ведения атак и начали использовать для их проведения гражданские внедорожники. Об этом 19 декабря сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

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По его словам, из-за дефицита у ВСУ артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники киевское командование «все больше делает акцент на легких быстрых боевых группах, передвигающихся на гражданских джипах».

Он уточнил, что внедорожники модифицированы под установку на них минометов и крупнокалиберных пулеметов.

«Кочующие огневые средства работают вдоль естественных укрытий, прикрывая пехотные подразделения», — отметил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что киевские боевики готовят диверсии в городе Сватово в ЛНР.

В их подготовке, уточнил он, также принимают участие и американские спецслужбы. Так, по данным разведки, задание провести в этом районе диверсию ВСУ получили от украинских спецслужб. Таким образом Киев пытается компенсировать длительную непродуктивную деятельность ВСУ на этом направлении, заключил Марочко.

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