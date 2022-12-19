Якутск, 19 декабря, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В 2023 году, который указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника, в Якутии будет учреждена специальная премия. Об этом 19 декабря в ходе своего ежегодного послания заявил глава республики Айсен Николаев.

Sakha.gov.ru Глава Якутии Айсен Николаев

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Премию в 100 тыс. рублей смогут получить 36 педагогов-наставников.

«Выбирать их будут жители муниципальных районов и городских округов в знак признания их заслуг перед обществом», — подчеркнул Николаев.

Глава Якутии отметил, что в республике сформировались богатые традиции, опыт и мастерство педагогов, а понимание ценности образования позволит выйти на новый уровень обучения и воспитания подрастающего поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии начнут готовить кадры для нефтегазодобывающей отрасли. Только на 2023–2024 учебный год потребности промышленников в профессиональных специалистах — 2771 человек.