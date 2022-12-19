Москва, 19 декабря, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Инициатива Евросоюза по ценовому потолку на газ приведет к деградации рынков, заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

Nikita Dezhurny МИД России

Подобные политические решения, считает дипломат, влияют на экономический процесс и нарушают международное право.

«Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страна — председатель Совета ЕС Чехия призвала других членов Евросоюза снизить предложенный ранее уровень ценового потолка на газ до €188 за МВт•ч. Ранее Еврокомиссия предлагала установить лимит цен на газ на уровне €275 за МВт•ч.

В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на доклад Еврокомиссии Intercontinental Exchange (ICE) — крупнейшего в мире оператора срочного рынка — отметила, что введение Европейским союзом потолка цен на газ принесёт трейдерам значительный ущерб.

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