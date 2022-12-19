Луганск, 19 декабря, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Варварской вырубкой леса занялись украинские войска в Харьковской области, сообщил 19 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Вырубка леса

По его словам, тыловые подразделения ВСУ на купянском направлении рубят и вывозят лес по приказу командования. Заготовка древесины происходит варварским способом, с нарушением экологических требований.

«Первые лесовозы уже замечены в населённых пунктах Купянск и Харьков», — написал Марочко в своём телеграм-канале.

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