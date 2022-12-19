Киев, 19 декабря, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Повреждение объекта критической инфраструктуры произошло в Киеве в результате взрывов утром 19 декабря. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Есть попадание в объект критической инфраструктуры», — приводит слова Попко пресс-служба военной администрации.

Он также сообщил, что аварийные службы работают над устранением последствий.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своём телеграм-канале также сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Киева Виталий Кличко ранее проинформировал о взрывах в двух районах города. В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии.