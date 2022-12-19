Москва, 19 декабря, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Госдума 20 декабря обсудит во втором чтении резонансный законопроект о биометрии, сообщил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.

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«На сегодняшний день законопроект существенно изменён. Исключены все неопределённости и двойные толкования. Установлен целый ряд механизмов гарантий и защиты прав граждан», — заверил Володин в телеграм-канале.

В Совфеде также убеждены, что законопроект о биометрии прошел серьезную доработку.

«В Думе законопроект прошёл серьёзную доработку. Надеюсь, справедливые опасения людей будут сняты в ходе второго чтения», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принятым Госдумой в первом чтении законопроектом устанавливаются правовые основы обработки биометрических персональных данных для осуществления идентификации и аутентификации с применением единой биометрической системы, «иных, в том числе государственных, информационных систем». Согласно документу, идентификация должна проводиться с помощью госсистемы, а аутентификация может быть осуществлена с применением иных информационных систем, прошедших аккредитацию.