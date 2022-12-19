Париж, 19 декабря, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Французское издание Boulevard Voltaire опубликовало материал, раскрывающий вмешательство сил Североатлантического альянса в конфликт на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Так, отмечает издание, нескончаемая военная помощь Киеву от западных стран всё больше вызывает беспокойство и приближает конфликт на Украине к опасной черте.

Кроме того, французские журналисты обратили внимание на слова бывшего командующего Королевской морской пехотой Роберта Маговена, заявившего об операциях, которые британские морпехи проводили на Украине.

Тысячи иностранных наемников открыто участвуют в конфликте на стороне киевского режима, помогая ВСУ планировать контрнаступления, уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Соединенные Штаты и страны Европы за последние годы организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру, жертвами которых стали миллионы людей.

По мнению Кадырова, «они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать». Он также напомнил, что лишь Россия «пошла вразрез со всеми западными прогнозами и бросила вызов этому злу».

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