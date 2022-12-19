В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии
В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии
Киев, 19 декабря, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Экстренные отключения электроэнергии действуют в Киеве 19 декабря, сообщает пресс-служба украинской энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Без света
«Графики стабилизационных отключений не действуют», — предупредили в компании.
Причиной экстренных отключений названа «ракетная атака».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко проинформировал о нескольких взрывах в двух районах города: Соломенском и Шевченковском.