Москва, 19 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Советский Союз можно было бы воссоздать по принципу Евросоюза, считает бывший председатель Совета министров СССР, сенатор от Белгородской области Николай Рыжков.

Официальное интернет-представительство президента России Николай Рыжков

По его словам, в том виде, в котором существовал СССР, воссоздать уже невозможно.

«По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях», — сказал он РИА Новости.

Он уточнил, что воссоздавать СССР по облику и подобию 1922 года не нужно, поскольку государство — это живой организм, который развивается, стареет и болеет.

Напомним, Николай Рыжков занимал пост председателя Совета министров СССР с 1985 по 1991 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в ходе «Примаковских чтений» заявил, что проект построения общего пространства от Лиссабона до Владивостока не удался.

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