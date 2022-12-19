Лондон, 19 декабря, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Украинский беженец Игорь Исид рассказал о трудностях и унижениях, с которыми ему пришлось столкнуться в Великобритании. Свою историю мужчина рассказал 18 декабря в интервью изданию Wales Online.

Керр Эби. Беженцы. 1938

65-летний украинец отметил, что Великобритания не спасала его от стресса, а лишь усиливала чувство тревоги. Мужчине приходилось постоянно искать себе жильё, из-за этого беженец чувствовал себя униженным и временами обескураженным.

По мнению беженца, система им воспринималась как деспотическая, оскорбляющая и унижающая достоинство беженца, но одновременно она даёт «спонсору» огромные рычаги влияния.

Мужчина добавил, что достаточно часто происходили случаи, когда принимающая сторона без предупреждения выкидывала беженцев на улицу либо предоставляла им жилье, где были совершенно невыносимые условия для проживания. При этом хозяева бесцеремонно вмешивались в личную жизнь беженцев.

Исид рассказал о судьбе украинской беженки, которой пришлось сбежать из дома под покровом ночи из-за того, что «спонсор» и его семья жёстко контролировали женщину. Другая беженка осталась без жилья, потому что принимающая сторона разорвала соглашение без объяснения причин.

По мнению Исида, беженец в такой ситуации фактически является предметом, так его часто воспринимает принимающая сторона.