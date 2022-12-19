Банк Японии продолжает скупать государственные облигации у населения
Японское правительство пытается побудить своих граждан тратить больше денег на акции и инвестиции
Токио, 19 декабря, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Банк Японии продолжает быть держателем более половины находящихся в обращении японских государственных облигаций, сообщает 19 декабря агентство Киодо Цусин.
Японский центробанк намерен продолжать активно скупать облигации, для того чтобы сохранить их доходность на низком уровне.
Банку Японии сейчас принадлежит 50,26% всех государственных облигаций на общую сумму 536 трлн иен ($4 трлн). Центробанк стал держателем более половины гособлигаций в сентябре и планирует и дальше покупать неограниченное количество 10-летних облигаций, чтобы не допустить повышения их базовой доходности.
Скупка государственных облигаций снизила стоимость заимствований для предприятий и домохозяйств, но раздувающийся баланс Банка Японии, несомненно, создаст проблемы в будущем.
Активы японских домохозяйств продолжают увеличиваться, так как многие граждане предпочитают со времени пандемии коронавируса меньше тратить. Активы, хранящиеся в виде денег на банковских депозитах, продолжают расти, а доля других типов активов, таких как акции и вложения в инвестиционные фонды, уменьшилась.
Поэтому премьер-министр Фумио Кисида стремится увеличить доходы японских домохозяйств от финансовых активов, побуждая их вкладывать больше денег в более рискованные проекты, покупая акции и инвестируя в фонды.