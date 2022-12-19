Токио, 19 декабря, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Банк Японии продолжает быть держателем более половины находящихся в обращении японских государственных облигаций, сообщает 19 декабря агентство Киодо Цусин.

(сс) Wiiii Штаб-квартира Банка Японии

Японский центробанк намерен продолжать активно скупать облигации, для того чтобы сохранить их доходность на низком уровне.

Банку Японии сейчас принадлежит 50,26% всех государственных облигаций на общую сумму 536 трлн иен ($4 трлн). Центробанк стал держателем более половины гособлигаций в сентябре и планирует и дальше покупать неограниченное количество 10-летних облигаций, чтобы не допустить повышения их базовой доходности.

Скупка государственных облигаций снизила стоимость заимствований для предприятий и домохозяйств, но раздувающийся баланс Банка Японии, несомненно, создаст проблемы в будущем.

Активы японских домохозяйств продолжают увеличиваться, так как многие граждане предпочитают со времени пандемии коронавируса меньше тратить. Активы, хранящиеся в виде денег на банковских депозитах, продолжают расти, а доля других типов активов, таких как акции и вложения в инвестиционные фонды, уменьшилась.

Поэтому премьер-министр Фумио Кисида стремится увеличить доходы японских домохозяйств от финансовых активов, побуждая их вкладывать больше денег в более рискованные проекты, покупая акции и инвестируя в фонды.