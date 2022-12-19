Москва, 19 декабря, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Законопроект о биометрии ко второму чтению существенно изменен, исключены все неопределённости и двойные толкования, установлен ряд механизмов гарантий и защиты прав граждан, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

В частности, по его словам, вводится запрет на хранение геномной информации, ограничивается перечень биометрических данных — только лицо и голос. Кроме того, вводится запрет на принуждение к сдаче биометрических данных.

Законопроектом, по словам Володина, предложен прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия. Такие же действия могут совершать родители за своих детей.

Предполагается, что появится возможность в упрощённом порядке удалить сведения, если они окажутся в системе. Контролировать использование биометрии можно будет через портал «Госуслуги».

«Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных», — сообщил спикер палаты парламента.

Второе чтение резонансного законопроекта намечено на 20 декабря, в целом закон может быть принят до конца недели.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, порядка 70 млн граждан России уже сдали свои биометрические данные, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания фракции КПРФ в Госдуме. Министр при этом констатировал ненадлежащие условия для сохранности таких данных и анонсировал законопроект об оборотных штрафах в 3% за утечку персональных данных.

Кроме того, Минцифры России предлагает создать на портале «Госуслуги» новый онлайн-сервис для подтверждения личности в бытовых повседневных ситуациях. Например, онлайн-сервис человек может использовать для подтверждения бесплатного проезда, при покупках в магазине для получения скидки или подтверждения возраста, при посещении мероприятий, для входа в здания с пропускной системой и так далее.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о единой системе обработки биометрии. Законопроектом устанавливаются правовые основы обработки биометрических персональных данных для осуществления идентификации и аутентификации с применением единой биометрической системы, иных, в том числе государственных, информационных систем. Согласно документу, идентификация должна проводиться с помощью госсистемы, а аутентификация может быть осуществлена с применением иных информационных систем, прошедших аккредитацию.

Законопроект также устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов.