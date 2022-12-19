Москва, 19 декабря, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы России используют в ходе специальной военной операции на Украине многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония», сообщил РИА Новости боец специального назначения Западного военного округа.

Переносной комплекс наблюдения и разведки «Ирония»

По его словам, комплекс выявляет различные объекты противника, он оснащен тепловизором и лазерным дальномером.

«Комплекс выдает и дальность, и координаты целей, на которые мы навелись», — уточнил военный.

Он добавил, что с помощью «Иронии» российские военные могут наводить и корректировать артиллерию и авиацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в районе посёлка Сухой Ставок в Херсонской области почти полностью уничтожена разведрота 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ, которая была обнаружена при помощи оптико-электронного комплекса наблюдения и разведки «Ирония».

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись боевой работы расчётов РСЗО «Град» Южного военного округа в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил РФ.

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