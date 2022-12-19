Москва, 19 декабря, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Экипаж российского танка Т-80 сорвал попытки наступления ВСУ под Харьковом. Командир танкового подразделения с позывным Викинг отметил, что киевские боевики пытались «скопить свои силы» для удара, чтобы продолжить наступление.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Пехота, находясь непосредственно в соприкосновении, требует огонь артиллерии и танков, следовательно, выходят на нас, дают координаты цели, мы выходим и отрабатываем», — цитирует военного РИА Новости.

Он добавил, что задачей Вооруженных сил России было не допустить сосредоточения ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало видео боевой подготовки призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации в зоне специальной военной операции (СВО) ВС РФ по денацификации на Украине.

На кадрах показано, как мобилизованные танкисты садятся в свою боевую машину, маневрируют по полигону в условиях бездорожья, а также ведут огонь из штатного вооружения танка.

Читайте также: Минобороны РФ: эффективность работы «Панцирей» в ходе СВО составила 100%