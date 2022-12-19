Белгород, 19 декабря, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё двенадцать получили ранения в результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины в минувшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 19 декабря в своём телеграм-канале.

Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области Обстрел Белгородской области

По его словам, накануне был «крайне тяжёлый день». В Белгороде и Белгородском районе — один погибший и десять раненых, из них семь человек лечатся амбулаторно. Остальные находятся в больнице.

Повреждены 75 жилых и промышленных построек, около 40 автомобилей. Власти намерены как можно быстрее приступить к восстановлению.

Два человека получили ранения в результате обстрела Краснояружского района. Повреждены восемь жилых и нежилых помещений и зданий, два автомобиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле украинскими войсками Белгорода, это произошло 18 декабря. В результате были повреждены 60 квартир и 32 автомобиля.