Токио, 19 декабря, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Японии из-за отключения электроэнергии на четыре часа остановились высокоскоростные поезда на магистрали «Токайдо-синкансэн», соединяющей Токио и Осаку, сообщает 19 декабря агентство Киодо Цусин.

MaedaAkihiko Высокоскоростной поезд Синкансэн

Остановка поездов затронула десятки тысяч пассажиров, включая отдыхающих, пользующихся государственной программой субсидирования внутреннего туризма.

Отключение электроэнергии произошло около часа дня в воскресенье, 18 декабря, между Тоёхаси и Нагоя из-за обрыва воздушной линии.

Четырёхчасовая остановка значительно нарушила расписание поездов. Было остановлено в общей сложности 74 высокоскоростных экспресса, что коснулось 110 000 пассажиров. Станции оказались заполненными людьми, некоторым пришлось сидеть даже на лестницах, что совершенно удивительно для Японии.

Напомним, что магистраль «Токайдо-синкансэн» протяжённостью 515 км, на которой расположено 17 станций, связывает между собой четыре из пяти крупнейших мегаполисов страны: Канто, Сидзуока-Хамамацу, Тюкё и Кэйхансин.