Москва, 19 декабря, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Курс американского доллара к рублю в ходе открытия операций на Московской бирже поднялся выше 65 рублей и достиг 65,19 рубля, фиксируется впервые с 30 мая. Об этом свидетельствуют данные с торгов.

Владимир Югасов ИА REGNUM Доллар

Вместе с тем немного после курс опустился — до 65,02 рубля. Курс евро к рублю пока колеблется на уровне 69,05 рубля, а юаня — 9,27 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в беседе агентством «Прайм» спрогнозировал рост курса американского доллара в 2023 году на фоне ряда экономических проблем в мире.