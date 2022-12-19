Киев, 19 декабря, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремели в двух районах города Киева. Об этом 19 декабря сообщил мэр города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Кличко уточнил, что взрывы были слышны в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Мэр города отметил, что все службы работают на местах.

Подробности Кличко обещал сообщить позднее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, которая была объявлена в Киеве во второй раз с начала нового дня. При этом в первый раз воздушная тревога действовала более трёх часов.