Москва, 19 декабря, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Стоимость техосмотра легковых автомобилей в России с 1 января 2023 года возрастет в среднем на 57%, 19 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой анализ.

U.S. Air Force Техосмотр

Журналисты проанализировали информацию по 45 регионам. С октября в РФ вступил в силу приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по расчету предельных тарифов на техосмотр. Их размер для каждого региона определяют местные власти.

Отмечается, что в большинстве субъектов РФ тариф повышен для легковых автомобилей до минимального значения в 913 рублей. Для мотоциклов эта сумма составит 321 рубль, для автобусов — от 1560 до 1880 рублей, а для грузовиков — от 900 до 1960 рублей.

В приказе ФАС сказано, что регионы должны утвердить тарифы не позднее 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября газета «Известия» со ссылкой на внутренний документ компании «АльфаСтрахование» опубликовала статью, в которой говорилось, что доля транспортных средств на российских дорогах без оформленного полиса ОСАГО во втором квартале 2022 года превысила отметку в 25%.

В 2021 году принят закон о добровольном техосмотре. Техосмотр необходим в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. От техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях».