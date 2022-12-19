Сан-Франциско, США, 19 декабря, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Опрос о необходимости запрета рекламы и продвижения сторонних социальных сетей запущен 19 декабря для пользователей в Twitter.

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Пользователям интернет-платформы задан вопрос о том, необходима ли «политика, запрещающая создание или использование существующих учетных записей с основной целью рекламы других платформ социальных сетей». Опрос длится немногим больше часа, пока основное большинство проголосовавших (80,2%) высказалось против такой инициативы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство компании Twitter объявило о том, что запретит бесплатное продвижение сторонних социальных сетей на своей площадке. После этого заявления владелец социальной сети Илон Маск откорректировал объявление, пояснив, что внесение «серьёзных изменений» в политику Twitter будет происходить только после соответствующих опросов.