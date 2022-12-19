Москва, 19 декабря, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил исковое требование АО «Открытие холдинг» к кипрской компании «Открытие инвестментс сайпрус лимитед», взыскав с последней более 36,3 млрд рублей. Сумма фигурировала как неустойка. Решение судьи Дьяконовой может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Пока в карточке дела обнародована только результативная часть, из которой следует, что с ответчика взыскана неустойка «в размере 36 335 572 851 руб. 32 копейки, а также расходы по госпошлине в размере 200 000 рублей». Детали пока не раскрывались.

Спор слушался с марта 2022 года, общая сумма претензий не менялась.

Напомним, в январе 2021 года эта же кипрская компания получила претензии от АО «Открытие холдинг» на рекордную для арбитражей страны сумму — более 437,322 млрд рублей. Сумма сопоставима с годовыми бюджетами ряда регионов России, а для некоторых даже выше.

Ранее СМИ связывали истца и ответчика между собой. С июля 2022 года АО «Открытие холдинг» — банкрот и находится на этапе конкурсного производства.