Киев, 19 декабря, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги во второй раз с начала новых суток зазвучал в Киеве. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба администрации города в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Предыдущая воздушная тревога была объявлена в 02:56 мск и действовала до 06:15 мск, после чего была отменена. Однако через девять минут, в 06:24 мск, сигнал воздушной тревоги был включён снова.

Жителей города просят находиться в укрытиях и не покидать их. Очевидцы рассказали о взрывах в небе, особенно на правом берегу Днепра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в четырёх регионах Украины была объявлена воздушная тревога.