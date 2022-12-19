Владивосток, 19 декабря, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Тигра, который убил собаку в районе поселка Дунай, а позднее попался на глаза людям на окраине города Фокино, собираются поймать в Приморском крае. Об этом 18 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

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Видеозапись, запечатлевшая, как амурский тигр нападает на собаку на придомовом участке возле посёлка Дунай, широко распространилась в Сети. Позднее тигра обнаружили на окраине Фокино и смогли понять, что это один и тот же хищник.

Уточняется, что на территории России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят. Хищник занесён в Международную Красную книгу. Амурского тигра можно встретить в четырёх регионах: в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и в Еврейской АО.

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