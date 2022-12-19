Самара, 19 декабря, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Арбитраж Самарской области удовлетворил исковое заявление лопнувшего в 2018 году «Газбанка» и взыскал с швейцарской компании CCLB Estate SA более 490 млн рублей долга по договору купли-продажи акций. Вердикт судьи Хмелева ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Пока суд обнародовал только результативную часть решения, из которой следует, что иностранная компания должна будет выплатить долг по договору купли-продажи акций от 25.12.2017 года в размере 490 736 854 рубля 54 копейки, где более 443 млн рублей — основной долг, свыше 47 млн рублей — неустойка.

Напомним, спор слушался с декабря 2021 года. Истцом выступал конкурсный управляющий банка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», так как он сам лишился лицензии по решению ЦБ РФ ещё четыре года назад.